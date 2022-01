“Un campo senza muri”, alla scoperta del libro di Maria Lombardo (Di giovedì 27 gennaio 2022) Viaggio di un italiano sopravvissuto ai campi di lavoro nazisti e della sua famiglia dalla Seconda guerra mondiale ad oggi Nel romanzo “Un campo senza muri”, Maria Lombardo racconta la storia di suo padre Salvatore e della sua vita in Italia durante l’ascesa del Fascismo, il coinvolgimento dell’Italia nella Seconda guerra mondiale, la detenzione in un campo nazista di lavori forzati e gli anni successivi all’agognata liberazione. L’autrice si sofferma anche ad analizzare le conseguenze che il trauma causato dalla prigionia hanno avuto non solo su di lui, ma su tutta la famiglia. Raccogliendo le testimonianze tratte dalle pagine del diario scritte dal padre con i suoi ricordi e quelli della madre a cui si aggiungono le esperienze di vita di ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 27 gennaio 2022) Viaggio di un italiano sopravvissuto ai campi di lavoro nazisti e della sua famiglia dSeconda guerra mondiale ad oggi Nel romanzo “Un”,racconta la storia di suo padre Salvatore e della sua vita in Italia durante l’ascesa del Fascismo, il coinvolgimento dell’Italia nella Seconda guerra mondiale, la detenzione in unnazista di lavori forzati e gli anni successivi all’agognata liberazione. L’autrice si sofferma anche ad analizzare le conseguenze che il trauma causato dprigionia hanno avuto non solo su di lui, ma su tutta la famiglia. Raccogliendo le testimonianze tratte dalle pagine del diario scritte dal padre con i suoi ricordi e quelli della madre a cui si aggiungono le esperienze di vita di ...

