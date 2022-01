Un altro ok per la pillola anti Covid: l'altra arma fondamentale contro il virus (Di giovedì 27 gennaio 2022) Il comitato per i medicinali per uso umano (Chmp) dell’Ema ha raccomandato di concedere l’autorizzazione all’immissione in commercio condizionata per l’antivirale Paxlovid. Si tratta della pillola prodotta da Pfizer per il trattamento del Covid negli adulti che non necessitano di ossigeno supplementare e che sono ad aumentato rischio di malattia grave. Al momento, a livello europeo, Paxlovid è il primo antivirale orale raccomandato per il trattamento del Covid. Ma non è così in Italia, dove è già stato autorizzato dall’Aifa lo scorso dicembre insieme al Molnupiravir, l’altra pillola antivirale anti-Covid prodotta dalla Msd. Paxlovid contiene due principi attivi contenuti in due compresse diverse. Il primo agisce ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 27 gennaio 2022) Il comitato per i medicinali per uso umano (Chmp) dell’Ema ha raccomandato di concedere l’autorizzazione all’immissione in commercio condizionata per l’virale Paxlovid. Si tratta dellaprodotta da Pfizer per il trattamento delnegli adulti che non necessitano di ossigeno supplementare e che sono ad aumentato rischio di malattia grave. Al momento, a livello europeo, Paxlovid è il primovirale orale raccomandato per il trattamento del. Ma non è così in Italia, dove è già stato autorizzato dall’Aifa lo scorso dicembre insieme al Molnupiravir, l’viraleprodotta dalla Msd. Paxlovid contiene due principi attivi contenuti in due compresse diverse. Il primo agisce ...

Advertising

FratellidItalia : ?? Un altro scandalo legato al #redditodicittadinanza. Le risorse dovevano essere impiegate per creare lavoro e svi… - TeresaBellanova : C’e uno spettacolo indedecente. Il cdx che rivendica da settimane di avere la maggioranza per fare una proposta è e… - ItaliaViva : I leader hanno paura di contarsi ma se hai paura non sei un leader. Il cdx ha scelto di fare un altro giro a vuoto?… - staianogf : RT @GennaroSenatore: Visto che oggi, #27Gennaio, è il giorno della memoria, proviamo a ricordarci qualcosa. Del resto la memoria di questo… - RinoUssassai : RT @araccontarlo: L'Europa ci sta ridendo dietro. Abbiamo Draghi, Cartabia, Cassese, e i partiti non fanno altro che inventarsi altri nomi… -