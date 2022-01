Umberto I: donna incinta deceduta non ha fatto accesso al Pronto Soccorso prima del 7 gennaio (Di giovedì 27 gennaio 2022) Roma – “In riferimento alla dolorosa vicenda che ha colpito la ventottenne incinta morta per Covid, la Direzione Generale aziendale precisa che, come da controlli interni confermato, la signora non ha effettuato nessun triage, né accesso presso i nostri Pronto Soccorso in data antecedente il 7 gennaio e specificatamente in data 3 gennaio”. Lo fa sapere, in una nota, il Policlinico Umberto I di Roma. (Agenzia Dire) Leggi su romadailynews (Di giovedì 27 gennaio 2022) Roma – “In riferimento alla dolorosa vicenda che ha colpito la ventottennemorta per Covid, la Direzione Generale aziendale precisa che, come da controlli interni confermato, la signora non ha effettuato nessun triage, népresso i nostriin data antecedente il 7e specificatamente in data 3”. Lo fa sapere, in una nota, il PoliclinicoI di Roma. (Agenzia Dire)

