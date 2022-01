ULTIM’ORA – Arrestato il giocatore del Sassuolo: la ricostruzione (Di giovedì 27 gennaio 2022) Nicolàs Schiappacasse, attaccante classe ’99 del Sassuolo in prestito al Peñarol, è stato Arrestato in Uruguay con l’accusa di possesso di arma da fuoco. Come riporta TMW durante un controllo di routine gli è stata sequestrata una 9 millimetri con otto munizioni. Nicolàs stava viaggiando su un auto con a bordo altre tre persone per assistere all’amichevole tra Peñarol e Nacional. Stemma Peñarol Il giocatore uruguaiano è in attesa del rinnovo del prestito da parte del Sassuolo. Come scrive Skysport, il presidente del Peñarol ha commentato così la situazione giudiziaria: “Non è sotto contratto con noi. In ogni caso sappiamo cosa fare se le accuse saranno confermate.” Nicolàs Schiappacasse è arrivato al Sassuolo nell’ottobre 2020 dall’Atletico Madrid B. A marzo 2021 è stato mandato in ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 27 gennaio 2022) Nicolàs Schiappacasse, attaccante classe ’99 delin prestito al Peñarol, è statoin Uruguay con l’accusa di possesso di arma da fuoco. Come riporta TMW durante un controllo di routine gli è stata sequestrata una 9 millimetri con otto munizioni. Nicolàs stava viaggiando su un auto con a bordo altre tre persone per assistere all’amichevole tra Peñarol e Nacional. Stemma Peñarol Iluruguaiano è in attesa del rinnovo del prestito da parte del. Come scrive Skysport, il presidente del Peñarol ha commentato così la situazione giudiziaria: “Non è sotto contratto con noi. In ogni caso sappiamo cosa fare se le accuse saranno confermate.” Nicolàs Schiappacasse è arrivato alnell’ottobre 2020 dall’Atletico Madrid B. A marzo 2021 è stato mandato in ...

TG24info : ULTIM’ORA Cassino – #Latitante ‘protetto’ dalla compagna, scovato dai #Carabinieri e | - MariaAversano1 : RT @fanpage: Ultim'ora Arrestato per omicidio l'assessore Antonino Ardizzone - a70199617 : RT @fanpage: Ultim'ora Arrestato per omicidio l'assessore Antonino Ardizzone - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Ultim'ora Arrestato per omicidio l'assessore Antonino Ardizzone - angiuoniluigi : RT @fanpage: Ultim'ora Arrestato per omicidio l'assessore Antonino Ardizzone -