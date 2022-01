Ultima puntata di Doc Nelle tue Mani 2 prima della pausa con le coppie in crisi: anticipazioni 27 gennaio (Di giovedì 27 gennaio 2022) Ultima puntata di Doc Nelle tue Mani 2 che torna in onda oggi, 27 gennaio, prima di una pausa dovuta all’arrivo su Rai1 del Festival di Sanremo 2022. Andrea Fanti e i suoi avranno ancora modo di occuparsi dei loro pazienti questa sera in due nuovi episodi che porteranno a nuove evoluzioni non solo lavorative ma anche personali. Il Covid ha stravolto la vita di tutti e se in un primo momento Andrea ha deciso di rinunciare all’ospedale per tornare in strada e spingere la gente ad avere fiducia negli ospedali, adesso è arrivato il suo momento. Nell’Ultima puntata di Doc Nelle tue Mani 2 prima della pausa vedremo Andrea di nuovo in corsia pronto ad ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 27 gennaio 2022)di Doctue2 che torna in onda oggi, 27di unadovuta all’arrivo su Rai1 del Festival di Sanremo 2022. Andrea Fanti e i suoi avranno ancora modo di occuparsi dei loro pazienti questa sera in due nuovi episodi che porteranno a nuove evoluzioni non solo lavorative ma anche personali. Il Covid ha stravolto la vita di tutti e se in un primo momento Andrea ha deciso di rinunciare all’ospedale per tornare in strada e spingere la gente ad avere fiducia negli ospedali, adesso è arrivato il suo momento. Nell’di Doctuevedremo Andrea di nuovo in corsia pronto ad ...

