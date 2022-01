Uilca su Unicredit | 725 assunzioni nella rete commerciale |  le filiali al centro del rilancio della banca L' Italia torna in primo piano

(Di giovedì 27 gennaio 2022) "Laconsidera molto importante quanto definito per favorire ilprimapaneuropeana che, finalmente,a investire nel nostro Paese e crea nuova occupazione da destinare alle”, così Rosario Mingoia, segretario responsabile Gruppo, a proposito dell'accordo sottoscritto per gestire le ricadute del nuovoindustriale“Unlocked” 2022-2024. L'accordo, siglatonotte dallae dalle altre sigle sindacali, prevede, a fronte di 1.200 uscite incentivate e volontarie, l'assunzione di 725 giovani destinati prevalentemente nelle. “Sono soddisfatto dell'accordo raggiunto: ...

ha firmato nella notte con i sindacati Fabi, First Cisl, Fisac Cgil,e Unisin l'accordo sul nuovo piano industriale "Unlocked 2022 - 2024". A fronte di complessive 1.200 uscite solo su ......porterà anche 1.200 uscite volontarie e la conferma per mille apprendistisi prepara a una nuova staffetta generazionale, dopo che è stato raggiunto l'accordo con Fabi, First, Fisac,...