UFFICIALE Pellegri è un nuovo calciatore del Torino | il comunicato

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Ilha ufficializzato l’arrivo in granata dell’attaccante PietroAttraverso una nota, ilhal’arrivo in granata dell’attaccante Pietro. IL– «IlFootball Club è lieto di annunciare di aver acquisito dall’Association Sportive de Monaco Football Club, a titolo temporaneo con opzione per il trasferimento definitivo, il diritto alle prestazioni sportive delPietro». ?al Toro ??? https://t.co/VolHCmZuds#SFT pic.twitter.com/sVOhviuwU3—Football Club (@FC 1906) January 27, 2022 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Il Napoli prova ad anticipare per Olivera Torino, c'è la firma di Pellegri. Attraverso una nota ufficiale, il Torino ha comunicato l'arrivo in granata dell'attaccante Pietro Pellegri. IL COMUNICATO – «Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver acquisito ... Il club rossonero ha ufficializzato l'addio di Pellegri, che proseguirà la sua stagione con un'altra maglia. Pietro Pellegri non è più un giocatore a disposizione di Stefano Pioli.