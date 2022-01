UFFICIALE – Gran colpo del Torino: acquistato il giovane Pellegri (Di giovedì 27 gennaio 2022) Dopo giorni di estenuante attesa i tifosi del Torino possono finalmente esultare, il giovane Pietro Pellegri, classe 2001, ha firmato per la squadra Granata e potrà dare una mano alla sua squadra già a partire da subito dopo la sosta. Si tratta di un importante acquisto per il Torino. Far sbocciare un giocatore come Pellegri significherebbe infatti lasciar andare Belotti con un filino più di leggerezza. Il contratto del Gallo infatti scadrà il prossimo giugno ed al momento non ci sono gli estremi per il rinnovo. Per questo motivo il Torino ha iniziato ad operarsi sin da ora per cercare di dare una punta come Pietro Pellegri a mister Juric. Una punta di peso per un classe 2001 alto 1.88 che attacca molto bene la profondità. L’aspetto però su cui ... Leggi su 11contro11 (Di giovedì 27 gennaio 2022) Dopo giorni di estenuante attesa i tifosi delpossono finalmente esultare, ilPietro, classe 2001, ha firmato per la squadraata e potrà dare una mano alla sua squadra già a partire da subito dopo la sosta. Si tratta di un importante acquisto per il. Far sbocciare un giocatore comesignificherebbe infatti lasciar andare Belotti con un filino più di leggerezza. Il contratto del Gallo infatti scadrà il prossimo giugno ed al momento non ci sono gli estremi per il rinnovo. Per questo motivo ilha iniziato ad operarsi sin da ora per cercare di dare una punta come Pietroa mister Juric. Una punta di peso per un classe 2001 alto 1.88 che attacca molto bene la profondità. L’aspetto però su cui ...

