Ufficiale, chiuso il bond Inter da 415 mln: tasso al 6,75% (Di giovedì 27 gennaio 2022) L'Inter ha ufficializzato la chiusura del bond da 415 milioni, come anticipato da Calcio e Finanza, con una nota pubblicata sul proprio sito Ufficiale. Il bond avrà un tasso al 6,75% e sarà quotato alla Borsa del Lussemburgo. Il bond ha visto agire Banca Rothschild in qualità di financial advsor e Goldman Sachs come global coordinator e L'articolo

