Ue: denuncia Cina al Wto per discriminazioni contro Lituania (Di giovedì 27 gennaio 2022) Roma, 27 gen. -(Adnkronos) - L'Unione Europea ha presentato oggi una denuncia presso l'Organizzazione mondiale del commercio (Wto) contro la Repubblica popolare cinese per le sue "pratiche commerciali discriminatorie" nei confronti della Lituania, che stanno colpendo anche altre esportazioni europee. Vilnius è finita nel mirino di Pechino per l'avviCinamento diplomatico ed economico a Taiwan, che la Cina considera come proprio territorio. "I tentativi di risolvere questo problema bilateralmente sono falliti" di qui la decisione di intervenire contro attività che - spiega la Commissione in una nota - "sembrano essere discriminatorie e illegali secondo le regole del Wto". Nelle ultime settimane, la Commissione europea ha accumulato prove dei vari tipi di restrizioni cinesi. Questi ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 27 gennaio 2022) Roma, 27 gen. -(Adnkronos) - L'Unione Europea ha presentato oggi unapresso l'Organizzazione mondiale del commercio (Wto)la Repubblica popolare cinese per le sue "pratiche commerciali discriminatorie" nei confronti della, che stanno colpendo anche altre esportazioni europee. Vilnius è finita nel mirino di Pechino per l'avvimento diplomatico ed economico a Taiwan, che laconsidera come proprio territorio. "I tentativi di risolvere questo problema bilateralmente sono falliti" di qui la decisione di intervenireattività che - spiega la Commissione in una nota - "sembrano essere discriminatorie e illegali secondo le regole del Wto". Nelle ultime settimane, la Commissione europea ha accumulato prove dei vari tipi di restrizioni cinesi. Questi ...

Ultime Notizie dalla rete : denuncia Cina L'Ue denuncia la Cina al Wto per le restrizioni contro la Lituania 'Poiché i tentativi di risolvere questo problema a livello bilaterale sono falliti, l'Ue è ricorsa all'avvio di procedimenti di risoluzione delle controversie contro la Cina. Le consultazioni del Wto ...

Peng Shuai, alle Olimpiadi l'incontro con il presidente del Cio Caso Peng: a novembre la denuncia di abusi sessiali A inizio novembre Peng Shuai denunciò sui ... Xi, infatti, non ha lasciato la Cina da gennaio 2020 e non ha ricevuto leader stranieri da marzo dello ...

L'Ue denuncia la Cina al Wto per le restrizioni contro la Lituania AGI - L'Ue ha avviato una causa presso l'Organizzazione mondiale del commercio (Wto) contro la Cina per le sue pratiche commerciali discriminatorie nei confronti della Lituania, che stanno colpendo ...

