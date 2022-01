Ucraina | Massolo | “Lo scenario è cambiato | la Russia è diversa ma non si negozia con la pistola alla tempia”

(Di giovedì 27 gennaio 2022) (Adnkronos) – Lointernazionale è effettivamente, lanon è più quella di Boris Eltsin, l’Unione europea si esprime stato per stato, e gli Stati Uniti sono distratti, “ma non sicon la”. Mosca ritiri le forze ammassate ai confini con l’e poi si potrà cominciare a trattare sulla sicurezza in Europa, ha affermato il presidente di Fincantieri, Giampieronel suo intervento al Transatlantic Forum onorganizzato oggi a Roma, fra gli altri dal Centro studi americani “In questa situazione dobbiamo rimanere il minor tempo possibile, più il tempo passa, più si esasperano le tensioni”. “Quali misure adottare per rafforzare la fiducia? Cominciamo a ...

...il soft power all' hard power non funziona " nota il presidente di Ispi Giampiero" ben ... come la richiesta russa di quella promessa scritta, nero su bianco: l'non entrerà mai nell'...Roma, 26 gen 16:39 - Bisogna arrivare ad una "convergenza di azione" tra i Paesi più grandi dell'Ue - Francia, Germania e Italia - per rafforzare la posizione...Lo scenario internazionale è effettivamente cambiato, la Russia non è più quella di Boris Eltsin, l'Unione europea si esprime stato per stato, e gli ...Al Transatlantic Forum del Centro Studi Americani idee e proposte per navigare la crisi in Ucraina. Putin invaderà?