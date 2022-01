Trofeo Alcudia 2022: Biniam Girmay si impone allo sprint, terzo Giacomo Nizzolo (Di giovedì 27 gennaio 2022) Porta la firma eritrea la seconda prova del Challenge Mallorca 2022, il Trofeo Alcúdia – Port d’Alcúdia, giunto alla sua quindicesima edizione: ad imporsi in una volata ristretta è il giovane Biniam Girmay, al sesto successo tra i professionisti. Fuga a quattro nelle prime fasi della gara: all’attacco Mikel Bizkarra (Euskaltel Euskadi), Raul Colombo (Work Service Dynatek Vega), Tuur Dens (Sport Vlaanderen – Baloise) e Yentl Vandevelde (Minerva Cycling Team). Il gruppo ha gestito al meglio la situazione non lasciando troppo spazio. Le tre compagini più attive nel ridurre il gap ed andare piano piano a riprendere l’azione del mattino sono state Israel – Premier Tech, Intermarché – Wanty – Gobert e Team BikeExchange – Jayco. Verso il finale si sono accese le micce nel plotone, con diversi attacchi sul ... Leggi su oasport (Di giovedì 27 gennaio 2022) Porta la firma eritrea la seconda prova del Challenge Mrca, ilAlcúdia – Port d’Alcúdia, giunto alla sua quindicesima edizione: ad imporsi in una volata ristretta è il giovane, al sesto successo tra i professionisti. Fuga a quattro nelle prime fasi della gara: all’attacco Mikel Bizkarra (Euskaltel Euskadi), Raul Colombo (Work Service Dynatek Vega), Tuur Dens (Sport Vlaanderen – Baloise) e Yentl Vandevelde (Minerva Cycling Team). Il gruppo ha gestito al meglio la situazione non lasciando troppo spazio. Le tre compagini più attive nel ridurre il gap ed andare piano piano a riprendere l’azione del mattino sono state Israel – Premier Tech, Intermarché – Wanty – Gobert e Team BikeExchange – Jayco. Verso il finale si sono accese le micce nel plotone, con diversi attacchi sul ...

