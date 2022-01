Trieste, il consigliere Rossi alla Risiera di San Sabba senza Green pass: «Denuncio tutti. Non mi fanno entrare» – Il video (Di giovedì 27 gennaio 2022) «Buongiorno a tutte e tutti. Sono qui alla Risiera di San Sabba. Sono qua per partecipare alla cerimonia solenne come consigliere eletto dal popolo. Ovviamente senza Nazi pass». Ugo Rossi è il consigliere comunale di Trieste eletto nelle liste del Movimento 3V (Vaccini vogliamo verità). Già protagonista delle proteste che hanno bloccato la città lo scorso autunno, nelle ultime settimane è stato al centro di diverse polemiche relative al Green pass. Rossi si rifiuta costantemente di mostrarlo quando gli viene richiesto, anche per accedere alle sedute del consiglio comunale. L’occasione questa volta è legata alla Giornata della Memoria. ... Leggi su open.online (Di giovedì 27 gennaio 2022) «Buongiorno a tutte e. Sono quidi San. Sono qua per parteciparecerimonia solenne comeeletto dal popolo. OvviamenteNazi». Ugoè ilcomunale dieletto nelle liste del Movimento 3V (Vaccini vogliamo verità). Già protagonista delle proteste che hanno bloccato la città lo scorso autunno, nelle ultime settimane è stato al centro di diverse polemiche relative alsi rifiuta costantemente di mostrarlo quando gli viene richiesto, anche per accedere alle sedute del consiglio comunale. L’occasione questa volta è legataGiornata della Memoria. ...

Advertising

attilascuola : RT @gianluca826: #UgoRossi viene respinto ma con grande dignità non si piega davanti alle forze di occupazione ?? Risiera di San Sabba Tries… - piaghe : RT @gianluca826: #UgoRossi viene respinto ma con grande dignità non si piega davanti alle forze di occupazione ?? Risiera di San Sabba Tries… - Traiano73 : RT @gianluca826: #UgoRossi viene respinto ma con grande dignità non si piega davanti alle forze di occupazione ?? Risiera di San Sabba Tries… - scc68samu : RT @gianluca826: #UgoRossi viene respinto ma con grande dignità non si piega davanti alle forze di occupazione ?? Risiera di San Sabba Tries… - Coco84497514 : RT @gianluca826: #UgoRossi viene respinto ma con grande dignità non si piega davanti alle forze di occupazione ?? Risiera di San Sabba Tries… -