Tre pentiti accusano Pittelli | nel mirino la sua azione da avvocato

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Inutile fare i nomi, ci ha già pensato la Gazzetta del sud. Interessanti però sono come sempre i virgolettati, le parole dei "" che come da copione hanno sempre l'oro in bocca, come le ore del ...

Interessanti però sono come sempre i virgolettati, le parole dei "" che come da copione hanno sempre l'oro in bocca, come le ore del mattino. Giancarlo Pittelli "avrebbe funto, mediante ...... cui non sappiamo si siano ispirati anche il giorno dell'inaugurazione dell'anno giudiziario i...con una sorta di testamento il cui leitmotif risuona delle parole di Di Matteo sull'uso dei ""...Gavorrano, parla la madre del ragazzo autistico che non riusciva a ottenere la certificazione verde e si è arrampicata a 20 metri ...Due pentiti parlano di presunti tentativi di “aggiustamento” del processo attraverso l’avvocato Giancarlo Pittelli, circostanza confermata dal boss pentito di Corigliano Rossano, Nicola Acri, che svel ...