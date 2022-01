Tragedia a Torino: donna incinta si suicida lanciandosi nel vuoto mentre parla al telefono con la collega (Di venerdì 28 gennaio 2022) Una storia tremenda. Era incinta al nono mese di gravidanza ed oggi avrebbe compiuto 37 anni , la donna che mercoledì 26 gennaio si è tolta la vita lanciandosi dal nono piano di un palazzo di piazza... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 28 gennaio 2022) Una storia tremenda. Eraal nono mese di gravidanza ed oggi avrebbe compiuto 37 anni , lache mercoledì 26 gennaio si è tolta la vitadal nono piano di un palazzo di piazza...

Advertising

IppolitoMimi : @ippolito_italia '43 anni operaio in prova...', è questa la cosa più triste nella tragedia dell'edile morto a Torino. #mortisullavoro - IppolitoMimi : '43 anni operaio in prova...', è questa la cosa più triste nella tragedia dell'edile morto a Torino. #mortisullavoro - djanghuez : Ernest Egri Erbstein, ungherese ebreo, il tecnico che plasmò le gesta sportive del Grande Torino. Sfuggì all'olocau… - nnipass : RT @FILLEACGILTO: L’ennesima tragedia, muore operaio edile a Torino. Un’altra famiglia che non rivedrà tornare a casa un proprio caro #bast… - Fefinho83 : 'Devono smetterla (gli arbitri), abbiamo già vissuto una tragedia nel 2006 e le statistiche non mentono. Si vedono… -