Torino, studenti No Green Pass occupano il rettorato dell'Università: 'Contro le discriminazioni' (Di giovedì 27 gennaio 2022) I No Green Pass hanno occupato l'Aula magna del rettorato dell' Università di Torino . Il gruppo di studenti contrari alla certificazione verde si è insiediato e sembra deciso a restare. Sono entrati ... Leggi su leggo (Di giovedì 27 gennaio 2022) I Nohanno occupato l'Aula magna deldi. Il gruppo dicontrari alla certificazione verde si è insiediato e sembra deciso a restare. Sono entrati ...

Advertising

righi_katia : RT @NunziaNunzia5: Torino, studenti universitari hanno occupato il rettorato (via Verdi 8) manifestano pacificamente contro la 'pezza verde… - 2Qrocky : RT @VandelliMichela: I ragazzi dell'Università di Torino stanno occupando il rettorato. Torino chiama Modena e Reggio rispondono. ???? #ciao… - marcodelucact60 : RT @NunziaNunzia5: Torino, studenti universitari hanno occupato il rettorato (via Verdi 8) manifestano pacificamente contro la 'pezza verde… - giordi63 : RT @NunziaNunzia5: Torino, studenti universitari hanno occupato il rettorato (via Verdi 8) manifestano pacificamente contro la 'pezza verde… - PAOLA99445175 : RT @NunziaNunzia5: Torino, studenti universitari hanno occupato il rettorato (via Verdi 8) manifestano pacificamente contro la 'pezza verde… -