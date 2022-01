Torino, Pellegri: «Ottimo rapporto con Juric. Punto alla Nazionale» (Di giovedì 27 gennaio 2022) Prime parole da neo attaccante del Torino per Pietro Pellegri Pietro Pellegri, neo attaccante del Torino, intervistato dai canali ufficiali granata ha parlato del suo arrivo alla corte di Juric. Torino E Juric – «Mi sono trovato come a casa, mi ha accolto mio papà ed è stato un inizio diverso da tutti gli altri. Ho già lavorato con lui al Genoa, sappiamo come comportarci e sarà un rapporto solo professionale. Con Juric ho un Ottimo rapporto e ricordi importanti, come l’esordio in Serie A. Ritorno nello stadio dove ho fatto il primo passo, peccato non aver ritrovato Rincon. Non vedo l’ora di vedere i miei compagni, sono carico». Nazionale – «La ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 27 gennaio 2022) Prime parole da neo attaccante delper PietroPietro, neo attaccante del, intervistato dai canali ufficiali granata ha parlato del suo arrivocorte di– «Mi sono trovato come a casa, mi ha accolto mio papà ed è stato un inizio diverso da tutti gli altri. Ho già lavorato con lui al Genoa, sappiamo come comportarci e sarà unsolo professionale. Conho une ricordi importanti, come l’esordio in Serie A. Ritorno nello stadio dove ho fatto il primo passo, peccato non aver ritrovato Rincon. Non vedo l’ora di vedere i miei compagni, sono carico».– «La ...

Advertising

SkySport : Torino-Pellegri, c'è la firma: l'attaccante arriva in prestito dal Monaco. Le news #SkyCalciomercato #Calciomercato… - DiMarzio : .@TorinoFC_1906, ufficiale l'arrivo di Pietro #Pellegri dal #Monaco - AntoVitiello : Per #Pellegri oggi allenamento personalizzato sul campo. Mentre procedono spedite le contrattazioni tra #Milan e… - TheTransferEx : RT @RudyGaletti: ?? 'Said, done!' ???? ??? UFFICIALE - Pietro #Pellegri è un nuovo giocatore del #Torino. ?? Prestito con diritto di riscatto… - spiritualnews24 : UFFICIALE: ?? Pietro #Pellegri è un nuovo giocatore del #Torino. -