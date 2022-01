Torino, Ferri: «Mercato intelligente, Pellegri mi convince» (Di giovedì 27 gennaio 2022) L’ex granata Ferri ha parlato dei movimenti di Mercato del Torino in questa finestra di gennaio Giacomo Ferri, ex difensore e allenatore del Torino, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato del Mercato di gennaio della squadra granata. Pellegri – «È una operazione che mi convince, assolutamente sì. Per diversi aspetti. Intanto il valore del giocatore, che è notevole. Non ci fossero stati degli infortuni, piccoli ma ripetuti, a frenarlo si sarebbe imposto anche nel Milan, secondo me. Il secondo motivo del mio giudizio molto positivo è invece di natura tattica: Pellegri è un giocatore che può giocare sia come unica punta che in tandem con un altro attaccante. E infine c’è l’elemento Juric, che sicuramente avrà spinto ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 27 gennaio 2022) L’ex granataha parlato dei movimenti didelin questa finestra di gennaio Giacomo, ex difensore e allenatore del, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato deldi gennaio della squadra granata.– «È una operazione che mi, assolutamente sì. Per diversi aspetti. Intanto il valore del giocatore, che è notevole. Non ci fossero stati degli infortuni, piccoli ma ripetuti, a frenarlo si sarebbe imposto anche nel Milan, secondo me. Il secondo motivo del mio giudizio molto positivo è invece di natura tattica:è un giocatore che può giocare sia come unica punta che in tandem con un altro attaccante. E infine c’è l’elemento Juric, che sicuramente avrà spinto ...

Advertising

Alessanferra : RT @TgrRaiVdA: La scelta di Beatrice Teruggi e Andrea Manitto: l’addio a Torino per allevare alpaca e produrre lavori ai ferri a Champorche… - TgrRaiVdA : La scelta di Beatrice Teruggi e Andrea Manitto: l’addio a Torino per allevare alpaca e produrre lavori ai ferri a C… - beatrice__ferri : @HSHQIta Cerco biglietto per Torino o Bologna - gazzettaGranata : Torino, auguri a Giacomo Ferri: l’ex granata spegne oggi 63 candeline #TorinoFC #FVCG #SFT - Umbe_juve94 : @romeoagresti @GoalItalia Speriamo che continuino così. Arthur deve rimanere a Torino!! Abbiamo già rabiot e Bentan… -

Ultime Notizie dalla rete : Torino Ferri Calciomercato Juventus, ko tre mesi: cambiano i piani in attacco ...le reti stagionali per l'ex attaccante del Lione che però difficilmente arriverà a Torino, ... dovrà andare nuovamente sotto i ferri in virtù di una lesione al tendine prossimale del bicipite femorale ...

Giorno della memoria: le iniziative in Valle del Serchio di Torino, Maria Savigni, Associazione Luccaut. 24 gennaio e 26 gennaio - incontro online con ... "Pietro Ferri" (ex Sala Cinema Pancetti) Mostra Anna Frank, una storia attuale a cura della Anne Frank ...

Torino, auguri a Giacomo Ferri: l’ex granata spegne oggi 63 candeline Toro News Museo Ettore Fico, in contemporanea le mostre di Luca Pignatelli e Alessandro Scarabello Torino - A partire da venerdì 11 marzo a domenica 19 giugno 2022 , i l MEF-Museo Ettore Fico di Torino propone in contemporanea le mostre personali di due artisti italiani appartenenti a different ...

A Torino debutta OffLunch: la mensa arriva direttamente in ufficio o a casa OffLunch a Torino: come funziona. Per risolvere il problema di un pranzo salutare in ufficio, evitando che si mangino tutti i giorni i medesimi prodotti negli stessi posti, è nat ...

...le reti stagionali per l'ex attaccante del Lione che però difficilmente arriverà a, ... dovrà andare nuovamente sotto iin virtù di una lesione al tendine prossimale del bicipite femorale ...di, Maria Savigni, Associazione Luccaut. 24 gennaio e 26 gennaio - incontro online con ... "Pietro" (ex Sala Cinema Pancetti) Mostra Anna Frank, una storia attuale a cura della Anne Frank ...Torino - A partire da venerdì 11 marzo a domenica 19 giugno 2022 , i l MEF-Museo Ettore Fico di Torino propone in contemporanea le mostre personali di due artisti italiani appartenenti a different ...OffLunch a Torino: come funziona. Per risolvere il problema di un pranzo salutare in ufficio, evitando che si mangino tutti i giorni i medesimi prodotti negli stessi posti, è nat ...