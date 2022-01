Tony Sperandeo | il racconto della tragica scomparsa | “Tumore alla gola”

Leggi su topicnews

(Di giovedì 27 gennaio 2022)e ilche ha lasciato senza parole: ecco cosa è successo, i dettaglivicenda Uno dei più famosi attori che hanno cambiato il cinema italiano è il volto di, all’anagrafe Gaetano, classe 1953, che è conosciuto al pubblico per essere stato il vincitore del premio migliore attore non protagonista ai David di Donatello 2001 per il ruolo di Gaetano Badalamenti nel film I cento passi. Oltre a questo importante riconoscimento, egli ha preso parte a diverse pellicole cinematografiche segnando una carriera brillante e importante fra cui possiamo citarne alcuni come Il delitto Mattarella, School of mafia, Mò Vi Mento – Lira di Achille, L’ora legale, La ...