Tomaso Trussardi dopo Michelle Hunziker | la reazione alle foto con la “nuova fiamma”

(Di giovedì 27 gennaio 2022), il gossip non dà treguache la separazione daè diventata ufficiale. Dieci anni d’amore e due figlieimprenditore e conduttrice si sono detti addio. Le voci circolavano da settimane e si sono stoppate solo quando i diretti interessati hanno affidato all’Ansa una nota congiunta. A partire da quel momento, però, gli esperti di cronaca rosa si sono concentrati sui motivi della rottura ed eventuali nuove frequentazioni. Aè stato subito affibbiato il ritorno dicon l’ex marito Eros Ramazzotti, presto smentito da entrambi; ainvece un flirt con una bionda “sosia” della sua ex moglie e assistente della stilista ...

Erano una delle coppie più belle dello showbiz ma dopo dieci anni d'amore tra Michelle Hunziker eè finita. Lei è ripartita dal lavoro e dalla casa di Milano, lui vive a Bergamo. Il settimanale 'Chi' ha pizzicato l'imprenditore in montagna durante un fine settimana da single con ...Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti non sono tornati insieme: parla lui Giorni fa Michelle Hunziker ehanno annunciato ufficialmente la fine del loro matrimonio. Il motivo? Al momento non è dato saperlo, anche se ovviamente di illazioni ne sono state fatte tante. Si segnala inoltre ...Il cantante 58enne sulla showgirl 45enne: 'Per lei ci sono e ci sarò sempre' 'Mi auguro che affronti con tenacia e grinta le difficoltà che spesso la vita mette davanti' Eros Ramazzotti commenta la ro ...