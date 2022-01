“Tira e molla fuori luogo”, il nuovo attacco a Miriana Trevisan: parla Nicola Pisu (Di giovedì 27 gennaio 2022) Nicola Pisu è tornato a parlare di Miriana Trevisan tra le pagine del settimanale nuovo. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip, ha giudicato il comportamento della show un po’ immaturo per la sua età. Nicola Pisu parla di Miriana Trevisan dopo il GF Vip In una donna di quasi cinquant’anni dovrebbe avere maturità. Il suo... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 27 gennaio 2022)è tornato are ditra le pagine del settimanale. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip, ha giudicato il comportamento della show un po’ immaturo per la sua età.didopo il GF Vip In una donna di quasi cinquant’anni dovrebbe avere maturità. Il suo... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

MReltarotdemer2 : New upload - 'COME TI LEGGO LE CARTE??(no sopporti più questo tira e molla ??#cometileggolecarte #carte' Watch Now:… - a_meluzzi : RT @LaVeritaWeb: Tira e molla su Casini. Il leader della Lega: «Una soluzione è possibile». Oggi quarta votazione: si possono tentare blitz… - turututiti : Nicola che si dissocia dal circo e dice palesemente che lui non sta ai teatrini televisivi .. un’altra conferma di… - blogtivvu : “Tira e molla fuori luogo”, il nuovo attacco a Miriana Trevisan: parla Nicola Pisu - marcoranieri72 : RT @LaVeritaWeb: Tira e molla su Casini. Il leader della Lega: «Una soluzione è possibile». Oggi quarta votazione: si possono tentare blitz… -