Tiffany Thiessen ha un nuovo tattoo

Leggi su cityroma

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Foto: @ Instagram/si è appena regalata un tatuaggiodi zecca. La star di serie Tv anni ’90 cult come Beverly Hills 90210 e Bayside School, ha deciso di celebrare il suo 48esimo compleanno facendosi incidere sulla pelle la parola “balance”, ossia equilibrio. Foto: @ Instagram/“Balance: Avere la giusta quantità – né troppo né troppo poco – che porta all’armonia” ha scritto su Instagram per spiegare le ragioni della sua scelta. Non so voi, ma io lo adoro. L'articolo proviene da City Roma News.