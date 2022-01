The Voice Senior, si farà la terza edizione? Il possibile conduttore (Di giovedì 27 gennaio 2022) L’edizione Senior del talent canoro The Voice è arrivata alla fine della sua seconda edizione, il vincitore è Annibale Giannarelli della squadra di Gigi D’Alessio. Antonella Clerici ha chiuso la seconda edizione… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di giovedì 27 gennaio 2022) L’del talent canoro Theè arrivata alla fine della sua seconda, il vincitore è Annibale Giannarelli della squadra di Gigi D’Alessio. Antonella Clerici ha chiuso la seconda… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

Daje93 : @TheLovelySams Pensavo fosse la carta che, una volta trovata nella barretta di cioccolato, ti permette di partecipa… - Max_the_Voice : È tornato il Pollaio???????? #Pomeriggio5 - tella_vale : @teamsoleilsorge Beato lui che ha tutti sti soldi da spendere per 'the voice' - intoscana : ???????????????? ??????????????????????, ?????????????????? @THEVOICE_ITALY ???????????? ????????. Partito da Sassalbo in Lunigiana, è tornato a casa dop… - infoitcultura : The Voice Senior 3 confermato. Ma quando andrà in onda? -