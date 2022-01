The Good Doctor 5, anticipazioni 28 gennaio 2022: Shaun litiga con un padre (Di giovedì 27 gennaio 2022) The Good Doctor 5 torna il 28 gennaio con una nuova puntata intitolata Razionalità nella quale Shaun continuerà ad essere in crisi. Il giovane, come svelano le anticipazioni, scoprirà di essere diventato il testimonial dell'ospedale a sua insaputa ed andrà su tutte le furie. Come se non bastasse, finirà per litigare con il padre di una piccola paziente che crede di avere già la diagnosi in tasca. Nel frattempo, Morgan prenderà una decisione che finirà per coinvolgere anche il suo compagno. Infine, Glassman lascerà la città. The Good Doctor 5, trama 28 gennaio: Shaun si scontra con il padre di una bambina Salen Morrison, la nuova proprietaria del St. Bonaventure, ha arbitrariamente ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 27 gennaio 2022) The5 torna il 28con una nuova puntata intitolata Razionalità nella qualecontinuerà ad essere in crisi. Il giovane, come svelano le, scoprirà di essere diventato il testimonial dell'ospedale a sua insaputa ed andrà su tutte le furie. Come se non bastasse, finirà perre con ildi una piccola paziente che crede di avere già la diagnosi in tasca. Nel frattempo, Morgan prenderà una decisione che finirà per coinvolgere anche il suo compagno. Infine, Glassman lascerà la città. The5, trama 28si scontra con ildi una bambina Salen Morrison, la nuova proprietaria del St. Bonaventure, ha arbitrariamente ...

Advertising

diverserie : Serie più viste su Netflix Italia Settimana 3/2022 1 . ???? #Manifest 1 ?? 2 . ???? Manifest 2 ?? 3 . ???? Manifest 3 ??… - thirdsex32 : RT @MissRodriguez76: I look out and think:good, go to work. The Queen will demand her money every day! Mi affaccio e penso:bravi,andate a… - valeriacigliola : 'Ti senti più a tuo agio quando reciti o quando suoni?'. Le risposte di Kiefer Sutherland ai lettori del Guardian.… - niccolobrn : Ho salvato una vita. Mi dicevano che vedere 'The good doctor' in sessione fosse perdere tempo. - efendi_mirhan : @jamila_go good project...PI NETWORK to the moon..gogogogogoggogogogog @elonmusk @cz_binance @binance @indodax… -