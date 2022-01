THE BATMAN: con Robert Pattinson, il nuovo poster (Di giovedì 27 gennaio 2022) Manca pochissimo al debutto di The BATMAN nelle sale. E finalmente vedremo come se la caverà Robert Pattinson nel ruolo del Cavaliere Oscuro e qual è la visione di Matt Reeves del Giustiziere Mascherato. Nel frattempo, John Turturro ha parlato del film. Cosa ha detto John Turturro? Parlando con i colleghi di Comicbook sul nuovo film DC, Turturro ha detto: “È stata un’esperienza incredibile. Davvero divertente, me la sono proprio goduta” ha rivelato l’attore “Matt Reeves è un regista dal grande spirito collaborativo, perciò è stato grandioso. Poi i fumetti mi piacciono molto. Mi piace Frank Miller e mio figlio maggiore, Amedeo, lavora per la DC Comics. E io sono un fan di BATMAN, e ancora prima di Zorro“. E ancora “È stato davvero divertente… Un po’ strano, ma in senso buono!” conclude, ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di giovedì 27 gennaio 2022) Manca pochissimo al debutto di Thenelle sale. E finalmente vedremo come se la caverànel ruolo del Cavaliere Oscuro e qual è la visione di Matt Reeves del Giustiziere Mascherato. Nel frattempo, John Turturro ha parlato del film. Cosa ha detto John Turturro? Parlando con i colleghi di Comicbook sulfilm DC, Turturro ha detto: “È stata un’esperienza incredibile. Davvero divertente, me la sono proprio goduta” ha rivelato l’attore “Matt Reeves è un regista dal grande spirito collaborativo, perciò è stato grandioso. Poi i fumetti mi piacciono molto. Mi piace Frank Miller e mio figlio maggiore, Amedeo, lavora per la DC Comics. E io sono un fan di, e ancora prima di Zorro“. E ancora “È stato davvero divertente… Un po’ strano, ma in senso buono!” conclude, ...

