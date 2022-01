Tentato furto nel negozio delle sorelle Belen e Cecilia Rodriguez | papà Gustavo insegue e ferma i ladri

Advertising

MediasetTgcom24 : Milano, 'perde' un dito durante un tentato furto: è caccia al ladro della ricicleria #milano… - infoitinterno : 'Cosa fai lì?”. “Sto cercando il dito di un amico”: il tentato furto finisce male - L'Unione - ontoxy : RT @Affaritaliani: Cercano un dito 'perso' in tentato furto: trovato in ricicleria - gossipblogit : Tentato furto al negozio di Belen e Cecilia: papà Gustavo insegue i ladri - infoitcultura : Belen e Cecilia Rodriguez, tentato furto: parla la compagna di Moser -

Ultime Notizie dalla rete : Tentato furto

I malviventi hannodi rubare un paio di scarpe ma sono stati bloccati dal padre delle due celebri sorelle, Gustavo, che li ha inseguiti all'esterno per circa duecento metri, riuscendo a ...Unc'era stato anche in una tabaccheria e in un condominio del centro. Se per Domodossola si spera di risalire agli autori grazie alla telecamere che ci sono in città, per ...Il dito (due falangi dell'anulare destro) è stato poi ritrovato e ora si accerterà la 'proprietà' attraverso le impronte digitali Secondo quanto ricostruito finora grazie alle immagini delle telecamer ...ISERNIA - I Carabinieri, a conclusione di specifiche attività, hanno individuato i responsabili di un tentato furto in abitazione e negozio.