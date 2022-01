Tempesta d’amore, anticipazioni 28 gennaio: la promessa fatta da Shirin (Di giovedì 27 gennaio 2022) Continua l’appuntamento con la soap opera tedesca Tempesta d’amore che venerdì 28 gennaio 2022, nella fascia preserale di Rete 4 (dalle ore 19:35 alle ore 20:30) andrà in onda con una nuova puntata, che stando ai rumors riserverà ai suoi fedeli telespettatori dei colpi di scena inaspettati. Tempesta d’amore, anticipazioni 28 gennaio La Ceylan assicurerà al Richter che resterà lontana da Florian. Costui, in un secondo momento, prenderà coscienza che si tratta di una promessa davvero molto difficile da mantenere. Rivelerà di tenerci davvero tanto alla sua migliore amica, e di non voler affatto sbagliare nuovamente, come fatto in precedenza. (l’articolo continua dopo la foto). Christoph, non appena scoprirà che Erik ha proposto ad Ariane di sposarlo, ... Leggi su pianetadonne.blog (Di giovedì 27 gennaio 2022) Continua l’appuntamento con la soap opera tedescache venerdì 282022, nella fascia preserale di Rete 4 (dalle ore 19:35 alle ore 20:30) andrà in onda con una nuova puntata, che stando ai rumors riserverà ai suoi fedeli telespettatori dei colpi di scena inaspettati.28La Ceylan assicurerà al Richter che resterà lontana da Florian. Costui, in un secondo momento, prenderà coscienza che si tratta di unadavvero molto difficile da mantenere. Rivelerà di tenerci davvero tanto alla sua migliore amica, e di non voler affatto sbagliare nuovamente, come fatto in precedenza. (l’articolo continua dopo la foto). Christoph, non appena scoprirà che Erik ha proposto ad Ariane di sposarlo, ...

