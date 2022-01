TÉMOIGNAGE En perdant 76 kilos | Magali a fait exploser son couple

Leggi su cityroma

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Elle s’est totalement transformée. Après être montée jusqu’à 135, la mère de famille a perdu beaucoup de poids et par la même occasion son. C’est sur le plateau de l’émission “Ca commence aujourd’hui”, émission diffusée sur France 2, qu’elle a raconté son histoire. “C’était un an et demi, deux ans après mon opération. J’étais à un stade où je pensais être stabilisée en poids mais ennon. J’ai vu que ça n’allait plus en…” a confié. Selon ses dires, c’est en en effet son opération qui a provoqué sa rupture. “Elle a un lien… Direct je pense que oui parce qu’aujourd’hui je dis que je ne suis plus la même personne” a ajouté l’invitée de Faustine Bollaert. A noter qu’avec son mari,a eu trois enfants dont un sous PMA et c’est ce qui a causé sa prise de ...