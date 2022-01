Telefisco 2022, l’Agenzia avvia analisi per il recupero degli aiuti Covid (Di giovedì 27 gennaio 2022) Parte l’edizione 2022 di Telefisco: dalle 9 alle 18 le relazioni degli esperti e le risposte ai dubbi operativi di professionisti e contribuenti. Il direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini accende un faro sugli aiuti?Covid indebitamente fruiti Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 27 gennaio 2022) Parte l’edizionedi: dalle 9 alle 18 le relazioniesperti e le risposte ai dubbi operativi di professionisti e contribuenti. Il direttore deldelle Entrate, Ernesto Maria Ruffini accende un faro sugliindebitamente fruiti

Advertising

altisci : TELEFISCO 2022 Per porre i quesiti agli espwrti sui temi di Telefisco, c’è tempo fino a domani #ilsole24ore - Agenzia_Entrate : RT @sole24ore: Telefisco 2022 al via - Ruffini @Agenzia_Entrate : in atto analisi per recuperare aiuti Covid indebitamente fruiti @sole24or… - sole24ore : Telefisco 2022, l’Agenzia avvia analisi per il recupero degli aiuti Covid - Franco: nel 2022 crescita superiore al… - sole24ore : Telefisco 2022 al via - Ruffini @Agenzia_Entrate : in atto analisi per recuperare aiuti Covid indebitamente fruiti… - sole24ore : ?? #Telefisco 2022 al via, focus sui nodi dei bonus casa. Fino alle 18 le relazioni degli esperti e le risposte ai d… -