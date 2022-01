Teatro a Roma, gli spettacoli da vedere nel weekend (Di giovedì 27 gennaio 2022) E’ ricchissimo il cartellone per gli amanti del Teatro a Roma, tante proposte per il weekend dal 28 al 30 gennaio. Sono in scena sui palchi della capitale una serie di spettacoli molto interessanti, per tutti i gusti e tutte le età. Vediamone insieme qualcuno. Tra storia e attualità Sono diversi gli spettacoli in scena questo weekend nei teatri di Roma che raccontano con il linguaggio dell’arte storie realmente accadute, grandi personaggi del nostro tempo, e temi di stretta attualità. Il caso Tortora a Tor Bella Monaca Al Teatro Tor Bella Monaca, per esempio domenica 30 gennaio alle ore 11 verrà rappresentato Enzo Tortora: la storia della colonna infame.Un processo simbolico su fatti realmente accaduti, una delle pagine più buie della ... Leggi su tuacitymag (Di giovedì 27 gennaio 2022) E’ ricchissimo il cartellone per gli amanti del, tante proposte per ildal 28 al 30 gennaio. Sono in scena sui palchi della capitale una serie dimolto interessanti, per tutti i gusti e tutte le età. Vediamone insieme qualcuno. Tra storia e attualità Sono diversi gliin scena questonei teatri diche raccontano con il linguaggio dell’arte storie realmente accadute, grandi personaggi del nostro tempo, e temi di stretta attualità. Il caso Tortora a Tor Bella Monaca AlTor Bella Monaca, per esempio domenica 30 gennaio alle ore 11 verrà rappresentato Enzo Tortora: la storia della colonna infame.Un processo simbolico su fatti realmente accaduti, una delle pagine più buie della ...

Advertising

teatrolafenice : ?? Il Teatro Apollo di Roma si preparava stasera nel 1853 alla prima de 'Il trovatore' di Giuseppe Verdi, che con 'R… - ClaudioBaglioni : #DodiciNoteSolo IL GRANDE RITORNO DELLA GRANDE MUSICA LIVE: 60 DATE NEI TEATRI LIRICI E DI TRADIZIONE PIÙ PRESTIGIO… - lucafaccio : Roma, il teatro Eliseo di Barbareschi in vendita (nonostante milioni di fondi pubblici). Dalla legge per salvarlo a… - sr202438 : RT @culture_roma: Un intreccio tra mitologia greca e danza in arrivo al Teatro Argentina: è 'Transverse Orientation’ di Dimitris Papaioanno… - massimoneri90 : Roma, il teatro Eliseo di Barbareschi in vendita (nonostante milioni di fondi pubblici). Dalla legge per salvarlo a… -