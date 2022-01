(Di giovedì 27 gennaio 2022) Il Presidente della FIGC, Carlo, è intervenuto nel corso della trasmissione radiofonica Radio Goal a cura di Radio Kiss Kiss Napoli. Di seguito, le sue parole, evidenziate dalla nostra redazione: “Insigne? Il problema è che quando ho visto l’offerta credo non si possa rifiutare. Oriundi in Nazionale? Io avevo propugnato la presenza di Balotelli, ma mi piaceva come calciatore. I fatti hanno dimostrato altre cose, ma come giocatore ha pochi rivali nel ruolo. Ho pensato molto alla sua chiamata e mi è piaciuta la scelta di Mancini. Photo: Getty Images – Balotelli Luiz Felipe e Joao Pedro? Credo che tutte le nazionali lo facciano, siamo tutti multietnici: se hanno il passaporto e sono bravi, va bene chiamarli. VAR? Ho dovuto lottare con Blatter. Noi poi siamo un Paese molto particolare. Il VAR ha dato la possibilità di evitare il 95% ...

Advertising

gilnar76 : Tavecchio sicuro: “Il VAR ha evitato il 95% degli errori” #Forzanapoli #Napoli #Napolicalcio #Sscnapoli… - ILOVEPACALCIO : Tavecchio sicuro: «De Laurentiis venderà il Bari e rimarrà a Napoli” - Ilovepalermocalcio - gilnar76 : Tavecchio sicuro: “De Laurentiis lo farà con il Bari! Oriundi in Nazionale? Avrei preferito Pinamonti” #Forzanapoli… - Spazio_Napoli : Tavecchio sicuro: “De Laurentiis lo farà con il Bari! Oriundi in Nazionale? Avrei preferito Pinamonti” - cn1926it : #Tavecchio sicuro: “#DeLaurentiis venderà il #Bari e rimarrà a #Napoli” -

Ultime Notizie dalla rete : Tavecchio sicuro

SpazioNapoli

Ultime calcio Napoli - A "1 Football Club", programma in onda su 1 Station Radio, è intervenuto l'ex Presidente della FIGC, Carlo: Sulle società che hanno debiti ma spendono tanti soldi come Juve ed Inter: Sulla notizia di Insigne che andrà in MLS: Sulla chiamata di Balotelli in Nazionale: Sugli oriundi in Nazionale: ...Diun regalo di Natale inedito! Prodotti solidali per far nascere nuovi progetti Non solo a Natale. La Fondazionepropone alcune bontà tipiche del periodo natalizio ma che in realtà ...L'ex presidente della FIGC Tavecchio, è stato intervistato da 1 Station Radio per fare il punto sulla situazione economico/sociale ...Il giornalista Maurizio Pistocchi ha rilasciato alcune dichiarazion a Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli: "Zerbin? Sicuramente è un buon giocatore. Spesso, però, vedo che, nell’esigenza di creare nu ...