Tajani da Draghi, ma la posizione di Forza Italia non cambia (Di venerdì 28 gennaio 2022) ROMA – Tajani da Draghi. Il coordinatore nazionale e vice presidente di Forza Italia ha visto oggi il presidente del consiglio, in un colloquio che è stato definito “cordiale”. Ambienti azzurri sottolineano comunque che questo fatto “non cambia la posizione di Forza Italia, per cui Draghi deve proseguire il suo lavoro a palazzo Chigi”. Tajani L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Draghi al Quirinale? Ecco quanto è concreta questa ipotesi Quirinale, Conte: “Berlusconi? Il M5S guarda ad altre candidature” Draghi al Colle, Renzi: “Chi lo vuole, costruisca il Governo del dopo” Sulla corsa al ... Leggi su webmagazine24 (Di venerdì 28 gennaio 2022) ROMA –da. Il coordinatore nazionale e vice presidente diha visto oggi il presidente del consiglio, in un colloquio che è stato definito “cordiale”. Ambienti azzurri sottolineano comunque che questo fatto “nonladi, per cuideve proseguire il suo lavoro a palazzo Chigi”.L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::al Quirinale? Ecco quanto è concreta questa ipotesi Quirinale, Conte: “Berlusconi? Il M5S guarda ad altre candidature”al Colle, Renzi: “Chi lo vuole, costruisca il Governo del dopo” Sulla corsa al ...

