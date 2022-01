(Di giovedì 27 gennaio 2022) Laeuropea ottiene un piccolonell’ormai nota guerra con la, in corso dall’aprile del 2021, quando il progetto per un nuovo torneo separatista fu lanciato, per poi essere abbandonato – anche se momentaneamente – nello spazio di 48 ore. Ilprovinciale di– sottolinea Sport – ha respinto la ricusazione L'articolo

Advertising

InteristDrew : RT @CalcioFinanza: La #Superlega ottiene un successo al Tribunale di Madrid su #UEFA e #Liga - ambrosianista : RT @CalcioFinanza: La #Superlega ottiene un successo al Tribunale di Madrid su #UEFA e #Liga - Danielcast_09 : RT @CalcioFinanza: La #Superlega ottiene un successo al Tribunale di Madrid su #UEFA e #Liga - sportli26181512 : #Governance #Notizie Superlega, un successo al Tribunale di Madrid su UEFA e Liga: La Superlega europea ottiene un… - ceferinout1 : RT @CalcioFinanza: La #Superlega ottiene un successo al Tribunale di Madrid su #UEFA e #Liga -

Ultime Notizie dalla rete : Superlega successo

Calcio e Finanza

Doppio recupero per la seconda giornata di ritorno di. Il derby lombardo se lo aggiudica Milano, che passa anche a Monza centrando il quintosu cinque in questo 2022 fra campionato e Coppa Italia. La Powervolley si impone per 3 - 0 (...... un" il sesto consecutivo " che consente alla squadra di Lorenzetti di blindare il ...sarà infatti il momento per disputare il posticipo del diciannovesimo turno di regular season...La Superlega europea ottiene un piccolo successo nell’ormai nota guerra con la UEFA, in corso dall’aprile del 2021, quando il progetto per un nuovo torneo separatista fu lanciato, per poi essere abban ...MONZA- Il derby, valido per la 2a giornata di ritorno di Superlega, lo vince l’Allianz Powervolley Milano che all'Arena di Monza si impone con un 3-0 (22-25, 16-25, 22-25). La squadra di Piazza ha gua ...