Super Green Pass con durata illimitata: le ipotesi del Governo in attesa della quarta dose di vaccino (Di giovedì 27 gennaio 2022) Sembra rafforzarsi sempre di più l’ipotesi di un Green Pass con durata illimitata per chi ha ricevuto la terza dose booster di vaccino. Allo stesso tempo si starebbe ragionando su un’eventuale quarta dose. Ecco quali sono gli ultimi aggiornamenti e quando potrebbe arrivare una decisione. Super Green Pass illimitato, la possibile decisione del Governo Le ultime decisioni in tema di certificazione verde prevedono che la durata del Super Green Pass, ottenibile tramite vaccinazione oppure guarigione dal Covid, sia ridotta da 9 a 6 mesi a partire dal 1° febbraio. Il primo nodo relativo alla terza ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 27 gennaio 2022) Sembra rafforzarsi sempre di più l’di unconper chi ha ricevuto la terzabooster di. Allo stesso tempo si starebbe ragionando su un’eventuale. Ecco quali sono gli ultimi aggiornamenti e quando potrebbe arrivare una decisione.illimitato, la possibile decisione delLe ultime decisioni in tema di certificazione verde prevedono che ladel, ottenibile tramite vaccinazione oppure guarigione dal Covid, sia ridotta da 9 a 6 mesi a partire dal 1° febbraio. Il primo nodo relativo alla terza ...

