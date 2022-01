Studenti assenti per mesi per paura del Covid: 12 genitori denunciati in Campania (Di giovedì 27 gennaio 2022) I Carabinieri della compagnia di Giugliano in Campania hanno denunciato a Sant'Antimo (in provincia di Napoli) 12 genitori i cui 6 figli non hanno frequentato la scuola nel periodo tra settembre e dicembre. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 27 gennaio 2022) I Carabinieri della compagnia di Giugliano inhanno denunciato a Sant'Antimo (in provincia di Napoli) 12i cui 6 figli non hanno frequentato la scuola nel periodo tra settembre e dicembre. L'articolo .

