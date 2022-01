Storia di Maria Oliverio, ossia Ciccilla: l'ultima brigantessa (Di giovedì 27 gennaio 2022) di Antonio Salvati Da qualche decennio si è sviluppata una storiografia mirante alla rivalutazione di quello che fu il brigantaggio meridionale dopo l'Unità. I briganti erano guerriglieri contro l'"... Leggi su globalist (Di giovedì 27 gennaio 2022) di Antonio Salvati Da qualche decennio si è sviluppata una storiografia mirante alla rivalutazione di quello che fu il brigantaggio meridionale dopo l'Unità. I briganti erano guerriglieri contro l'"...

Storia di Maria Oliverio, ossia Ciccilla: l'ultima brigantessa ...accade nella famiglia di Maria - per avere una bocca in meno da saziare, con la rassegnazione a un domani che non cambia mai, senza sogni o prospettive per ii futuro. Tuttavia, come sempre la storia ...

Storia di Maria Oliverio, ossia Ciccilla: l’ultima brigantessa Globalist.it Storia di Maria Oliverio, ossia Ciccilla: l'ultima brigantessa Nel suo ultimo romanzo Giuseppe Catozzella, Italiana (Mondadori 2021, pp. 324, € 19), narra le vicende dei briganti della Sila, soprattutto raccontando la vita della protagonista Maria Oliverio, detta ...

