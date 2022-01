(Di giovedì 27 gennaio 2022) "Affrontiamo un momento critico per la sicurezza euro - atlantica; il potenziamento delle forze militaridentro e intorno all'Ucraina continua, con più di 100 mila soldati in posizione e ...

Advertising

menelik40 : RT @GeopoliticalCen: Poco fa il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg ha tenuto una conferenza stampa relativa alla tesa situazio… - mattigav : RT @GeopoliticalCen: Poco fa il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg ha tenuto una conferenza stampa relativa alla tesa situazio… - zazoomblog : Stoltenberg: ecco i contenuti della proposta Nato alla Russia - #Stoltenberg: #contenuti #della - MauroGiubileo : RT @GeopoliticalCen: Poco fa il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg ha tenuto una conferenza stampa relativa alla tesa situazio… - EuromaidanPR_IT : RT @GeopoliticalCen: Poco fa il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg ha tenuto una conferenza stampa relativa alla tesa situazio… -

Ultime Notizie dalla rete : Stoltenberg ecco

askanews

La Russia - ha affermato- dovrebbe anche ritirare le sue forze dall'Ucraina, dalla Moldavia e dalla Georgia, dove sono schierate senza il consenso di questi paesi"."Tutte le parti - ha ...'La Nato - ha proseguito- crede fermamente che le tensioni e i disaccordi debbano essere risolti attraverso il dialogo e la diplomazia, non attraverso la forza o la minaccia della forza'.Gli uomini e i carrarmati in Lettonia, la nave Cavour che trasporta f35 e gli aerei che fanno “polizia” dei cieli poco lontano dall’Ucraina: l'Italia con la Nato ha già le sue unità in punti cruciali.Facendo ricorso al tono didattico, ha dovuto sottolineare: “Chiediamo agli Stati Uniti di dimostrare un massimo di responsabilità in questo momento. I luoghi comuni del segretario generale della NATO, ...