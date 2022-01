“Sto male”. GF Vip, Miriana Trevisan sconvolta da quello che è successo: “Mi sento soffocare” (Di giovedì 27 gennaio 2022) Enorme delusione da parte di Miriana Trevisan, che al ‘GF Vip’ si sta adesso rendendo conto di una situazione spiacevole. Ha ammesso che non si sarebbe mai aspettata di dover assistere a queste scene, ma purtroppo la realtà peggiore si è materializzata ed è costretta ad assorbire questo durissimo colpo. Probabilmente ne parlerà direttamente con i coinquilini, ma per il momento ha voluto confidarsi solamente con Davide Silvestri, che ha ascoltato con grande dispiacere le sue parole sofferenti. Nelle ultime ore Miriana Trevisan ha parlato nel sonno e ha esclamato: “Sole”. Ha chiamato Soleil Sorge senza nemmeno accorgersene, forse perché stava sognando qualche conversazione con la coinquilina, con la quale non ha avuto legami straordinari nell’ultimo periodo. E allora gli internauti hanno immediatamente commentato il ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 27 gennaio 2022) Enorme delusione da parte di, che al ‘GF Vip’ si sta adesso rendendo conto di una situazione spiacevole. Ha ammesso che non si sarebbe mai aspettata di dover assistere a queste scene, ma purtroppo la realtà peggiore si è materializzata ed è costretta ad assorbire questo durissimo colpo. Probabilmente ne parlerà direttamente con i coinquilini, ma per il momento ha voluto confidarsi solamente con Davide Silvestri, che ha ascoltato con grande dispiacere le sue parole sofferenti. Nelle ultime oreha parlato nel sonno e ha esclamato: “Sole”. Ha chiamato Soleil Sorge senza nemmeno accorgersene, forse perché stava sognando qualche conversazione con la coinquilina, con la quale non ha avuto legami straordinari nell’ultimo periodo. E allora gli internauti hanno immediatamente commentato il ...

