Stipendi | Pacifico Anief | 100 euro di aumento con circa 1900 di arretrati Non bastano | chiediamo indennità Mobilità? Questo contratto non s’ha da fare INTERVISTA

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Oggi il tavolo tra sindacati e ministero sullanon partecipa ai tavoli sulla"perché non abbiamo firmato il precedente. Per colpa di una norma ingiusta viene privato un sindacato rappresentativo dalla partecipazione al tavolo", spiega a Orizzonte Scuola Marcello, presidente nazionale del sindacato. L'articolo): 100dicondi. Nonnonda

Advertising

orizzontescuola : Stipendi, Pacifico (Anief): 100 euro di aumento con circa 1900 di arretrati. Non bastano, chiediamo indennità. Mobi… - AniefTorino : Stipendi, Pacifico (Anief): 100 euro di aumento con circa 1900 di arretrati. Non bastano, chiediamo indennità. Mobi… -

Ultime Notizie dalla rete : Stipendi Pacifico

Orizzonte Scuola

Marcello, presidente nazionale Anief, reputa "insopportabile il silenzio con il quale la ... sempre più evidente e che sempre più ci allontana dall'Unione europea, dove glie la ...Francescoper 'il Messaggero' stanchezza negli operatori socio sanitari Seicento sono già andati via alla fine dello scorso anno. Altrettanti, se non di più, dovrebbero seguirli a breve. È in corso la ...Chiediamo un incontro con la dirigenza – afferma Daniele David, rappresentante sindacale della Fiom-Cgil. C’è dialogo tra le parti e disponibilità a portare avanti un’intesa ma vogliamo conoscere i te ...Ad anno scolastico ormai avviato si ripresenta, nonostante le rassicurazioni del Ministero, la questione del pagamento dei supplenti ...