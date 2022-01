Stella, l’amica di Alex e Delia dalla d’Urso: “Ci amiamo tutti e tre” (Di venerdì 28 gennaio 2022) Stella, l’amica di Alex Belli e Delia Duran, ieri pomeriggio – dopo aver rilasciato una lunga intervista a Libero Quotidiano raccontando del suo amore libero per la coppia di sposini – è andata ospite a Pomeriggio 5 da Barbara d’Urso. Anche in tv Stella ha ripetuto quanto dichiarato sul giornale: lei Alex e Delia si amano. “Io, Delia ed Alex ci amiamo tutt’ora, il sottotitolo che leggo ‘ci siamo amati’ è errato. Il nostro è un rapporto di amore libero: collaboriamo, lavoriamo insieme.. è un amore che va oltre! Un amore che lascia l’altra persona vivere il proprio amore senza possesso. La visione che ha Alex e quella che ha Delia è questa: un amore libero che non ... Leggi su biccy (Di venerdì 28 gennaio 2022)diBelli eDuran, ieri pomeriggio – dopo aver rilasciato una lunga intervista a Libero Quotidiano raccontando del suo amore libero per la coppia di sposini – è andata ospite a Pomeriggio 5 da Barbara. Anche in tvha ripetuto quanto dichiarato sul giornale: leisi amano. “Io,edcitutt’ora, il sottotitolo che leggo ‘ci siamo amati’ è errato. Il nostro è un rapporto di amore libero: collaboriamo, lavoriamo insieme.. è un amore che va oltre! Un amore che lascia l’altra persona vivere il proprio amore senza possesso. La visione che hae quella che haè questa: un amore libero che non ...

