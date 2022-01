Stella finalmente rompe il silenzio sul rapporto con Alex Belli e Delia Duran: “Ci amiamo” (Di giovedì 27 gennaio 2022) Dopo essere stata nominata più volte come donna del triangolo tra Alex Belli e Delia Duran, Stella rompe finalmente il silenzio. Nella casa del Grande Fratello Vip, l’attore aveva fatto il suo nome, definendola un’amica e tranquillizzando la moglie circa il suo rapporto con Soleil Sorge dicendo che era “come quello con Stella”. Recentemente poi la showgirl venezuelana ha rivelato di avere un interesse anche per le donne, confessando il flirt con Aida Yespica e il rapporto a tre con il marito e un’amica, pur senza fare esplicitamente il suo nome. Ora Stella, attrice e assistente di Alex Belli, racconta la sua verità sull’amore libero e spiega in che ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 27 gennaio 2022) Dopo essere stata nominata più volte come donna del triangolo trail. Nella casa del Grande Fratello Vip, l’attore aveva fatto il suo nome, definendola un’amica e tranquillizzando la moglie circa il suocon Soleil Sorge dicendo che era “come quello con”. Recentemente poi la showgirl venezuelana ha rivelato di avere un interesse anche per le donne, confessando il flirt con Aida Yespica e ila tre con il marito e un’amica, pur senza fare esplicitamente il suo nome. Ora, attrice e assistente di, racconta la sua verità sull’amore libero e spiega in che ...

