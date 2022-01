Stella: chi è l’amica di Alex Belli e Delia Duran? FOTO, video, Instagram (Di giovedì 27 gennaio 2022) Stella, l’amica di Alex Belli e Delia Duran, è stata una delle protagoniste inconsapevole della maggior parte delle puntate del Grande Fratello VIP. La coppia, infatti, ha dichiarato più volte di avere un legame molto intimo con la donna, al punto di avere avuto anche dei rapporti di sesso a tre. Scopriamo chi è, le sue... Leggi su donnapop (Di giovedì 27 gennaio 2022)di, è stata una delle protagoniste inconsapevole della maggior parte delle puntate del Grande Fratello VIP. La coppia, infatti, ha dichiarato più volte di avere un legame molto intimo con la donna, al punto di avere avuto anche dei rapporti di sesso a tre. Scopriamo chi è, le sue...

_0189864274021 : @vampslayervv No anche Delia a detto che loro hanno rapporti a tre , ma concordati come ha detto stella , no che ognuno va con chi gli pare - Zompagrillo : Strano che non ho ancora letto chi paragona il #greenpass alla stella di David... #GiornodellaMemoria - Martha67068653 : Considerando quello che stanno dicendo a pomeriggio5 Delia è consapevole di chi ha sposato e non si può lamentare o… - lasbarby : @Lachi_Yani ma chi è Stella ? - Giornaleditalia : #alexbellideliaduran Chi è Stella, l'assistente di Alex Belli al centro del 'triangolo' con Delia Duran -