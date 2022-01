Stato di emergenza, quando scade e cosa cambia dopo: verrà prorogato? Il parere degli esperti (Di giovedì 27 gennaio 2022) Stato di emergenza. Omicron, lo vediamo tutti i giorni, corre all’impazzata e non sembra demordere ancora. La curva epidemiologica torna a oscillare e a flettersi, prima un nuovo picco, poi una diminuzione dei nuovi casi, e viceversa. Siamo forse in una fase di assestamento della curva. In tutta questa amara vicenda, c’è però una certezza. L’andamento della pandemia, pur registrando numeri elevanti, preoccupa molto di meno guardando l’occupazione dei posti letto in terapia intensiva. Di giorno in giorno la situazione va migliorando in questi reparti, e i posti cominciano a liberarsi senza ristrettezze. A questo una domanda risulta cruciale: ha ancora senso prorogare lo Stato di emergenza dopo il 31 marzo 2022? Gli esperti, come quasi sempre accade, si dividono sul tema. Leggi ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 27 gennaio 2022)di. Omicron, lo vediamo tutti i giorni, corre all’impazzata e non sembra demordere ancora. La curva epidemiologica torna a oscillare e a flettersi, prima un nuovo picco, poi una diminuzione dei nuovi casi, e viceversa. Siamo forse in una fase di assestamento della curva. In tutta questa amara vicenda, c’è però una certezza. L’andamento della pandemia, pur registrando numeri elevanti, preoccupa molto di meno guardando l’occupazione dei posti letto in terapia intensiva. Di giorno in giorno la situazione va migliorando in questi reparti, e i posti cominciano a liberarsi senza ristrettezze. A questo una domanda risulta cruciale: ha ancora senso prorogare lodiil 31 marzo 2022? Gli, come quasi sempre accade, si dividono sul tema. Leggi ...

ladyonorato : Come era prevedibile, la dichiarazione dell’OMS che citavo giorni fa sulla fine della pandemia in primavera grazie… - borghi_claudio : Girano post allarmistici su una presunta proroga dello stato di emergenza fino a dicembre 2022. Posto che abbiamo v… - raffaellapaita : Oggi durante l’audizione del ministro Giovannini sullo stato dei #trasporti nel quadro dell’emergenza Covid, abbiam… - IdaPutrino : RT @ladyonorato: Come era prevedibile, la dichiarazione dell’OMS che citavo giorni fa sulla fine della pandemia in primavera grazie a OMICR… - fabius10scudi : RT @ilbisa1: “La pandemia è finita, via stato di emergenza e green pass”: ora lo dice pure Bassetti -