SPORTITALIA- Marotta vuole Fabian Ruiz all’Inter | manovre già in corso La situazione

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Beppe, il giocatore spagnolo è un punto cardine del Napoli di Spalletti ma il contratto scade nel 2023. Dopo Lorenzo Insigne è forseil caso più spinoso in casa Napoli. Il centrocampista spagnolo è fondamentale nel gioco del tecnico toscano, ma fino ad ora tutti gli approcci per il rinnovo sono falliti. A 26 anniè un patrimonio da difendere, guadagna 1,8 milioni di euro a stagione e con il prossimo contratto vorrebbe aumentare di molto il suo stipendio, arrivando almeno a 4,5 milioni di euro a stagione. Questo ovviamente va in contrasto con la politica del taglio degli ingaggi varata da De Laurentiis. Inter sognaIntanto secondo quanto riferisce Rudy ...

Ultime Notizie dalla rete : SPORTITALIA Marotta

AreaNapoli.it

L' Inter tenta il doppio colpo - Sarebbero due i nomi pensati da Beppeper garantire un più che roseo futuro all' Inter . Secondo quanto raccolto da '', dunque, i nerazzurri sarebbero alla ricerca di un esterno sinistro che possa sostituire il ...Secondo quanto riportato da, Beppesarebbe infatti pronto ...Beppe Marotta vuole Fabian Ruiz all'Inter. Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, chiede quaranta milioni di euro.Fabian, futuro in bilico per il centrocampista spagnolo: l'ex Betis Siviglia potrebbe andar via dal Napoli ma restare comunque in Serie A.