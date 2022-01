“Sono pronto”. Albano Carrisi guarda al futuro, la confessione dopo la guarigione dal Covid (Di giovedì 27 gennaio 2022) Non Sono stati mesi facili per Albano Carrisi alla prese anche con il Covid. “Quando mi hanno detto che ero positivo non riuscivo a credere alle mie orecchie. Ho fatto subito un altro tampone e mi Sono dovuto arrendere alla positività, anche se avevo messo in atto mille cautele – aveva raccontato -. Mi Sono davvero impegnato a rispettare le regole, ma per fortuna abbiamo il vaccino che è la vera salvezza dell’umanità. Avendo fatto tre dosi posso dire che il virus non lo vedo e non lo sento”. Prima di lui anche Romina Junior era rimasta contagiata. “Ho fatto il nonno per qualche giorno ed è stato bellissimo. Solo che mia figlia il 24 ha invitato alcune amiche ed è venuto fuori che una di loro era positiva. Io e Romina junior ce lo siamo beccato, per fortuna Cristel e i bimbi ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 27 gennaio 2022) Nonstati mesi facili peralla prese anche con il. “Quando mi hanno detto che ero positivo non riuscivo a credere alle mie orecchie. Ho fatto subito un altro tampone e midovuto arrendere alla positività, anche se avevo messo in atto mille cautele – aveva raccontato -. Midavvero impegnato a rispettare le regole, ma per fortuna abbiamo il vaccino che è la vera salvezza dell’umanità. Avendo fatto tre dosi posso dire che il virus non lo vedo e non lo sento”. Prima di lui anche Romina Junior era rimasta contagiata. “Ho fatto il nonno per qualche giorno ed è stato bellissimo. Solo che mia figlia il 24 ha invitato alcune amiche ed è venuto fuori che una di loro era positiva. Io e Romina junior ce lo siamo beccato, per fortuna Cristel e i bimbi ...

