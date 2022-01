Advertising

t4ken4 : @coco123stella I fan che l’hanno mandato: redazione GF, Sonia Bruganelli, Alfonso. - mare_luna14 : L ha mandato l agenzia o Sonia bruganelli #jeru #jessvip - tuttopuntotv : Sonia Bruganelli e lo sfottò social con le fans di Federica Calemme #GFVip6 #GFVip #gianfede #gianmaria #federica… - frakpop77 : RT @HESMYLFINELINE: Comunque Sonia Bruganelli se ne intende di aerei. #jeru - IlCommentato : @mettimileali Sonia bruganelli ? -

Ultime Notizie dalla rete : Sonia Bruganelli

Paolo Bonolis dice la sua sulla moglie: 'E' sensibile, ma le piace raccontarsi ruvida' Paolo Bonolis ha rilasciato una lunga intervista sull'ultimo numero del magazine Oggi . E in questa circostanza ha parlato un po' di sè,...Paolo Bonolis ha provato ad assecondare il desiderio della moglie,, che avrebbe voluto il quarto figlio con lui, come confessato dalla produttrice 47enne stessa nel 2017. Il famoso conduttore 60enne a Oggi rivela: 'Ci siamo adoperati usando gli ...Paolo Bonolis ha provato ad assecondare il desiderio della moglie, Sonia Bruganelli, che avrebbe voluto il quarto figlio con lui, come confessato dalla produttrice 47enne stessa nel ...Paolo Bonolis dice la sua sulla moglie Sonia Bruganelli: "E' sensibile, ma le piace raccontarsi ruvida" Paolo Bonolis ha rilasciato una lunga intervista ...