SKY | Napoli-Olivera | Giuntoli sta definendo l’accordo | Spunta una novità nella trattativa

Leggi su napolipiu

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Ilè vicinissimo asta difendendo alcon il Getafe.sull’arrivo in azzurro. Mathiasè vicinissimo alè pronto a mettere a segno un importante operazione di mercato. Il, come ha rivelato il giornalista e esperto di mercato di Sky Sport Gianluca Di Marzio, staper Mathias, difensore del Getafe. “non arriverà adesso ain sostituzione di Ghoulam, che rimarrà fino alla fine della stagione. Questa ladella giornata, gli azzurri si sarebbero rassegnati all’idea di non poterlo schierare già da gennaio. Il terzino ...