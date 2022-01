Simone non ha il Covid ma alla madre è vietato vederlo. Muore solo: “La prossima volta faremo meglio”, dicono i medici (Di giovedì 27 gennaio 2022) Tragedia a Firenze: un giovane di 23 anni condannato a morire da solo in un letto di ospedale. Mentre la madre implorava di vederlo. Il Ministero della Salute informa che nelle ultime ventiquattro ore i casi totali di Covid – attualmente ositivi, morti e guariti – sono saliti di 155.697 unità. Da ieri 389 morti L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 27 gennaio 2022) Tragedia a Firenze: un giovane di 23 anni condannato a morire dain un letto di ospedale. Mentre laimplorava di. Il Ministero della Salute informa che nelle ultime ventiquattro ore i casi totali di– attualmente ositivi, morti e guariti – sono saliti di 155.697 unità. Da ieri 389 morti L'articolo proviene da Leggilo.org.

