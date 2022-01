Si va al quinto voto per il Quirinale |  il centrodestra punta su Casellati 

(Di venerdì 28 gennaio 2022) AGI - Cira due ore di discussione per decidere quale nome indicare domani sulle schede. Ilha deciso che si cimenterà domani con la prova dell'Aula votando un candidato già proposto nei giorni scorsi. Il vertice ha dato mandato a Matteo Salvini di decidere il nome ma con larga probabilità ai grandi elettori della coalizione sarà data l'indicazione di votare la presidente del Senato, Maria Elisabetta Casellati, domani in un nuovo vertice convocato per le 9. Durante la riunione ci sono stati momenti di tensione, con Fratelli d'Italia che voleva iniziare a votare Carlo Nordio, mentre gli altri tentennavano. E non si è arrivati a una decisione definitiva. Poi la decisione di convergere su Casellati o su altro nome. Domani la decisione finale. "Ci sono X ipotesi, ho una notte e una mattina per lavorarci, ci riconvochiamo domani alle 9. Spero che Pd e 5 ...

Advertising

miskatos : RT @tempoweb: Il #centrodestra trova la quadra nella notte: voterà la #Casellati al quinto scrutinio #quirinale #presidenzadellarepubblica… - savino982 : RT @tempoweb: Il #centrodestra trova la quadra nella notte: voterà la #Casellati al quinto scrutinio #quirinale #presidenzadellarepubblica… - GianluMondo : RT @tempoweb: Il #centrodestra trova la quadra nella notte: voterà la #Casellati al quinto scrutinio #quirinale #presidenzadellarepubblica… - CaloreGiacomo : RT @tempoweb: Il #centrodestra trova la quadra nella notte: voterà la #Casellati al quinto scrutinio #quirinale #presidenzadellarepubblica… - marcoranieri72 : RT @tempoweb: Il #centrodestra trova la quadra nella notte: voterà la #Casellati al quinto scrutinio #quirinale #presidenzadellarepubblica… -

Ultime Notizie dalla rete : quinto voto

Al quarto scrutinio hanno rinviato al. STANDING Ma quel candidato ce l'ha lo standing? O ce l'ha più quell'altro? Ad averci lo standing sono in tanti. Ma in realtà non è lo standing, ma l'...Intanto Salvini fa sapere che "Alscrutinio la Lega non voterà scheda bianca ma scriverà un ... Unanche per lo storico Alessandro Barbero, per la M5s Paola Taverna. Preferenze anche per ...Al termine del vertice serale, il centrodestra ha deciso di votare al quinto scrutinio per la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, che con Antonio Tajani era stato uno dei nomi ac ...Il vertice del centrodestra riunitosi nella sera del 27 gennaio ha deciso che nella votazione del 28 mattina indicherà uno dei nomi di alto ...