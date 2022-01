Si ricomincia…da tre: in arrivo la terza edizione della Vesuvio Race 2022 (Di giovedì 27 gennaio 2022) Dopo uno stop forzato nel 2020, torna quest’anno nelle acque del Golfo di Napoli la Vesuvio Race, regata d’altura nata nel 2018 dall’idea di tre amici del Circolo Nautico Torre Annunziata: Alessandro Acunzo, Giuseppe Panariello e Gennaro Iasevoli. Vesuvio Race: 75 miglia di pura adrenalina nel Golfo di Napoli L’organizzazione oggi è pronta a ricominciare e riaccogliere i suoi equipaggi per ritrovare insieme quell’entusiasmo e adrenalina che questo sport porta con sé. Una rotta di 75 miglia nautiche che abbraccia i punti di maggiore interesse e bellezza del Golfo di Napoli: con partenza davanti a Torre Annunziata, passaggi a Procida, Ischia e Capri e arrivo a Castellamare di Stabia. Come sempre, il periodo scelto per questa regata è di grandissimo interesse, la fine del mese di marzo, dove alle ... Leggi su nonsolonautica (Di giovedì 27 gennaio 2022) Dopo uno stop forzato nel 2020, torna quest’anno nelle acque del Golfo di Napoli la, regata d’altura nata nel 2018 dall’idea di tre amici del Circolo Nautico Torre Annunziata: Alessandro Acunzo, Giuseppe Panariello e Gennaro Iasevoli.: 75 miglia di pura adrenalina nel Golfo di Napoli L’organizzazione oggi è pronta a ricominciare e riaccogliere i suoi equipaggi per ritrovare insieme quell’entusiasmo e adrenalina che questo sport porta con sé. Una rotta di 75 miglia nautiche che abbraccia i punti di maggiore interesse e bellezza del Golfo di Napoli: con partenza davanti a Torre Annunziata, passaggi a Procida, Ischia e Capri ea Castellamare di Stabia. Come sempre, il periodo scelto per questa regata è di grandissimo interesse, la fine del mese di marzo, dove alle ...

Advertising

ari_herondale : Vivo una semplice vita da sessione: studio, piango, mi deprimo, faccio un workout di tre minuti per la disperazione e ricomincia il giro - pierchiaraluce : Dev'essere che siamo un paese di persone ligie. Si sente spesso ricondurre il discorso alle regole, la costituzione… - itzuki87 : @Miss_FrancyM @Link4Universe Tre cose me so' riuscite dint'a vita, pecché aggi'a perdere pure chelle? Aggi'a ricomincià da zero? Da tre! - ludovicaaaaaa_ : boh raga, tre giorni ?buttati nel cesso?, da domani si ricomincia PER FORZA, non so dove troverò la motivazione domani ma vabbè - MaQualeFrizione : @Link4Universe 'Tre cose me so' riuscite dint' 'a vita, pecché aggia perdere pure chelle? Che aggia ricomincia' da zero?! Da tre!' -